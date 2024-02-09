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Усольцев Николай Георгиев

Из справочника
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год
ФИО
Усольцев Николай Георгиев
Тип записи
о рождении
Номер записи
457-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.11.1900
Приход
Христорождественская ц.
Губерния прихода
Пермская губ.
Уезд прихода
Пермский у.
Место прихода
Юг (Юговские каз. заводы)
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Шадейка, Шадейская вол., Кунгурский у., Пермская губ.
Дата крещения
25.11.1900
Священнослужители
протоиерей Михаил Добротворский , псаломщик Петр Богоявленский
Архивный код
ГАПК, ф.37, оп.6, д.219, лист 315
Полная запись МК
Счёт родившихся: 225 муж
Урожд. - Усольцев Андрей Николаев
Отец - Усольцев Николай Георгиев, крестьянин (д. Шадейка, Шадейская вол., Кунгурский у., Пермская губ.)
Мать - Усольцева Наталья Федорова (д. Шадейка, Шадейская вол., Кунгурский у., Пермская губ.)
Воспр. - Усольцев Петр Георгиев, крестьянин (д. Шадейка, Шадейская вол., Кунгурский у., Пермская губ.)
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