Афоничкин Кузьма Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афоничкин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100668. АФОНИЧКИНЪ, КУЗЬМА НИколаевъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Болховск. у., Маховецк. в., с. Каменокъ; — Г. С. 1 уч. г. Александровска, 17 Мая 911, по слож. съ нак. по неотбытой части наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 84373 (доср. осв.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 17 Мая 911. | 909 1213 975 У.
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