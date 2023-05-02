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Фитин Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фитин
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
22 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 370
Источник
Скан
Оригинальная запись
12676. ФИТИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 40 л., Тюменск. г., Ялуторовск, у., Шатровск. в., с. Ожогина. Уральск. Облсуд. Ст. 60, лиш. св. 5 л. П. В. 3. С. 22/ѴІ—24.

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