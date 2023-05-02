Левцов Сергей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левцов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33077. ЛЕВЦОВЪ, СЕРГѢЙ ФЕДОРОВЪ (онъ же Левичевъ). К. Блатом. у., в. и с. Вы окихъ Полянъ, 29 л., рд. въ г. Астрахани; — Нижегород. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 149, 13 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 21 Марта 905. | 903 64685 172 М. | 901 55213 172 М. | 901 75074 169 М.
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