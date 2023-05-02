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Ковальский Франц Станиславович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковальский
Имя
Франц
Отчество
Станиславович
Дата исполнения приговора
07 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6101. КОВАЛЬСКИЙ ФРАНЦ СТАНИСЛАВОВИЧ, 34 л. Рд. в Радомск. г., Конск. у., с. Вильчкович, Н. С. 3 уч. г. Благовещенска, Ст. 160 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 7 июля 923

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