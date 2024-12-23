Зайцев Василий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31628. ЗАЙЦЕВЪ, ВАСИЛІЙ НИКОЛАЕВЪ. К, Сапожков. у., Дегтяно-Борковск. в., с. Самодуровки, 40 л.; — Рязанск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 149, 152, 1647, 1654¹ и 1 ч. 1655 У. и 170¹ М., арест. отд. 3 г. Исп. 18 Марта 905. | 903 12736 170 М., по совок. съ приг., напеч. въ 902 г. № 96414.
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