Потанов Александр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Потанов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18362. ПОТАНОВ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. Гр. Мещовск. у., Подкопаевск. в. и д.; — Р. В. Т. Западных ж. д. Подлог, лиш. св. 5 л. условно.
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