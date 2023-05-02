Юрасов Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрасов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37128. ЮРАСОВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Макарьев. у., Скоробогатовск. в., д. Сурмина, 41 г.; — Костромск. О С. (въ 8 р.), 134 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 28 Марта 905. | 900 115607 1647 У. | 95 36622 172 М. | 99 45523 169 М. | 95 23033 169 М. | 97 100117 1655 У. | 94 49408 169 М. | 96 21572 169 М.
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