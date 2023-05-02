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Бесходарный Павел Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бесходарный
Имя
Павел
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
15 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
1990. Бесходарный Павел Дмитриевич, 39 л., Кубанск. окр. г. Краснодара. Н. С. 1 уч. Троицк. окр. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15 июня 926.

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