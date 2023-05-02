Дедов Иван Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дедов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3770. ДЕДОВ ИВАН ИЛЬИЧ, 47 л., Ряжск. у., Игенданск. в. и с. Н. С. 5 уч. Слободск. у. Ст. 88, лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 10 дек. 923
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