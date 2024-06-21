Соколовский Лаврентий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соколовский
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87835. СОКОЛОВСКІЙ, ЛАВРЕНТІЙ СТЕпановъ (онъ же Сколовскій), 55 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Винницк. у., Станиславчиск. в., с. Дзялова; — К.-Подольск. О. С., 27 Янв. 911, 152 и 931¹ У., арест. отд. 4½ г. Исп. 20 Мая 911. | 904 27267 1654 У. | 91 2812 172 М. | 900 107477 1051 У.
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