Баталин Василий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баталин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129917. БАТАЛИНЪ, ВАСИЛІЙ МИХАЙловъ. К. Подольск. у., Сухановск. в., д. Спасской, 16 л., рд. въ г. Москвѣ: — М. С. Лефортов. уч. г. Москвы 30 Сент. 909, 172 М. (покуш.), въ колон. до исправл. или тюр., отд. для несовершеннол., 1½ м. Исп. 30 Сент. 909. | 906 84132 172 М.
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