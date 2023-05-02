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Кобелев Петр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кобелев
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
02 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6065. КОБЕЛЕВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 38 л., Васильсурск. у., Воротинск. в. и с., Ново-Николаевск. Губсуд, Ст. ст. 106, 109, лиш. св. 8 л., Исп. 2 июня 923.

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