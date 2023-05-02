Обниский Станислав Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Обниский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 299
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105875. ОБНИСКІЙ. СТАНИСЛАВЪ ФРАНЦЕВЪ. К. Каменецк. у., с. Шидловцевевъ, 36 л.;—Одесск. С. П., 149 и 345 У., тюр. 8 М. Исп. 27 Іюня 909. 105876. ОБОЛЕВИЧЪ, ВАЛЕРІАНЪ АЛЕксандровъ (Касперовъ). К. сс.-п. Енисейск. у., Казачинск, в. и с., 52 л.; — Красноярск. О. С, 134, 135 и 2 ч. 222 У., арест. отд. 4 г. Исп. 25 Іюня 909. 95 100180 1642 У. | 87 15195 1655 У. 93 52034 169 М. | 83 44286 172 М. 89 105459 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.