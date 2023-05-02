Белочкина Дарья Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белочкина
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45580. БѢЛОЧКИНА, ДАРЬЯ ИВАНОВА. К. Бузулукск. у., Максимовск. в. и с., 50 л.; — Саратов. С. П., 4п. 134, 135, и 1 ч. 150 У. и 1 ч. 1135 У. объ акц. сб. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 13 Мая 905.
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