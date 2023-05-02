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Малганов Илья Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малганов
Имя
Илья
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
29 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8614. МАЛГАНОВ ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ, 23 л., г. Чистополя. Н. С. 4 уч. Мамадышск. к. Ст. 180, лиш. св. 2½ г. Исп. 29 марта 923.

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