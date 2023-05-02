Цикина Дарья Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цикина
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 382
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13090. ЦИКИНА ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА, 26 л., Тотемск. у., Мосеевск. в., д. Охтена. Гомельск. Губсуд. Ст. 2 ч. 76, пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 17/Ѵ—24.
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