Боярская Анна Диодорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боярская
- Имя
- Анна
- Отчество
- Диодорова
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130299. БОЯРСКАЯ, АННА ДІОДОРОВА. Мщ. г. Пошехонья, 43 л.; — З. Н. 1 уч. Пошехон. у. 18 Авг. 909, 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 18 Авг. 909.
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