Данилов Александр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3716. ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л., Владимирск. у., Борисовск. в., д. Тисарово. Н. С. 1 уч. Красноуфимск. у. Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 сент. 923.
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