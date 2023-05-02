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Лазарев Андрей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лазарев
Имя
Андрей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
02 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7853. ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Мелекесск. у., Архангельск в., д. Петровки. В. Т. Триб. Сев.-Восточн. окр. Ст. 105, лиш. св. 1 г. Исп. 2 февр. 923.

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