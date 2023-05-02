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Иващенко Григорий Саввич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иващенко
Имя
Григорий
Отчество
Саввич
Дата исполнения приговора
04 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5239. ИВАЩЕНКО ГРИГОРИЙ САВВИЧ, 49 л., г. Харькова. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. ст. 114 ч. 2, лиш. св. св. 9 л. 1 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 4 августа 923.

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