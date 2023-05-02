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Светловидов Егор Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Светловидов
Имя
Егор
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
15 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 312
Источник
Скан
Оригинальная запись
11553. Светловидов Егор Андреевич, 26 л., Марийск. обл., Краснококшайск. к., Ошургинск. р. Марийск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15 мая 926.

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