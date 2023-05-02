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Деденко Андрей Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Деденко
Имя
Андрей
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
28 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
31438. ДѢДЕНКО, АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Острогож. у., в. и сл. Ольховатки, 20 л., рд. въ обл. В. Донск.; — Г. С. г. Острогожска, 2 п. 170 М., тюр. 2 м. Исп. 28 Февр. 905.

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