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Кухаренко Власий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кухаренко
Имя
Власий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7753. КУХАРЕНКО ВЛАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 45 л., Гомельск у., Светиловичск. в., д. Сеницкой. Н. С. 9 уч. Гомельск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 4 г. Исп. 26 сентября 923.

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