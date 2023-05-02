Мазуров Михаил Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мазуров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8487. МАЗУРОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ, 22 л., Макарьеск. у., Кисловск. в., с. Татищи. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «е», лиш. св и пор. пр. 3 г. Исп. 17 янв. 923.
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