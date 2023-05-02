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Мазуров Михаил Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мазуров
Имя
Михаил
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
17 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8487. МАЗУРОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ, 22 л., Макарьеск. у., Кисловск. в., с. Татищи. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «е», лиш. св и пор. пр. 3 г. Исп. 17 янв. 923.

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