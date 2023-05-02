Касьянов Василий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Касьянов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15683. КАСЬЯНОВ, ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 20 л. Гр. Борисоглебск. у., Борисо-Пригородн. в., с. Станичной; — Н. С. 2 уч. Борисоглебск. у., Взяточнич., лиш. св. 2 г. Исп. 7 окт. 920.
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