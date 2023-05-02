Авшалум-Оглы Мордохай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авшалум-Оглы
- Имя
- Мордохай
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100352. АВшАЛУМЪ-ОГЛЫ, МОРДОхай, 49 л. Сс.-каторж. изъ мщ. г. Дербента; — Бакинск. О. С., 4 Дек. 910, 1 ч. 294 У. и У. о сс., один. заключ. 20 дн. съ прод. ср. каторж. раб. 3 г. Исп. 19 Іюля 911. | 99 87578 1455 У. | 84 84274 1659 У. | 95 83381 1455 У. | 80 64 169 М.
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