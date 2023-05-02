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Наседкин Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Наседкин
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
4978. Наседкин Василий Иванович, 28 л. Гр. Дмитровск. у., Короваевск. в., д. Милино; — Н. С. Ново-Андроньевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 19 сент. 919.

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