Лагодюк Яков Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лагодюк
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16520. ЛАГОДЮК, ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 19 л. Рд. в Кобринск. у.; — Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы. Мошеннич., пр. р. 6 м., с зач. 3 м. и 12 д. пр. в. Осужд. 18 мая 920.
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