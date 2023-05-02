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Лагодюк Яков Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лагодюк
Имя
Яков
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
16520. ЛАГОДЮК, ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 19 л. Рд. в Кобринск. у.; — Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы. Мошеннич., пр. р. 6 м., с зач. 3 м. и 12 д. пр. в. Осужд. 18 мая 920.

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