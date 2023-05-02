Борщ Леонтий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борщ
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130280. борщъ, леонтій Ивановъ. К. Путивльск. у., Грузсчанск. в., с. Вязоваго, 23 л.; — Сумск. О. С., 4 п. 134, 135, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 3 Марта 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.