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Борщ Леонтий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борщ
Имя
Леонтий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
130280. борщъ, леонтій Ивановъ. К. Путивльск. у., Грузсчанск. в., с. Вязоваго, 23 л.; — Сумск. О. С., 4 п. 134, 135, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 3 Марта 909.

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