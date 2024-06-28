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Зиновьев Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зиновьев
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
46904. ЗИНОВЬЕВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Михайлов. у., Лушковск. в., д. Щеголева, 31 г.; — Москов. О. С., 4 п. 134, 135 и 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Мая 905.

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