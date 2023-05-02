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Фонин Федор Корнеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фонин
Имя
Федор
Отчество
Корнеевич
Дата исполнения приговора
17 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
12731. ФОНИН ФЕДОР КОРНЕЕВИЧ, 17 л., Верхнеудинск. аймака, Ключевск. в., с. Харитоново. Н. С. 14 уч. Бурято-Монтольск. АССР. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 17/ѴІ—24.

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