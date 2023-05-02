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Ладунг Антон Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ладунг
Имя
Антон
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
14 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7848. ЛАДУНГ АНТОН АНТОНОВИЧ, 30 л., б. г. Петрограда. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 105, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 14 авг. 923.

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