Удачина Анастасия Кузьминична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Удачина
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Кузьминична
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 284
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9830. УДАЧИНА АНАСТАСИЯ КУЗЬМИНИЧНА, 54 л., Шадринск. окр., Катайск. р., с. Улугушского. Н. С. 7 уч. Шадринск. окр. Ст. ст. 16, 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 18/ІІ—26.
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