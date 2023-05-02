Кирица Илья Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирица
- Имя
- Илья
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5902. КИРИЦА ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ, 22 л., Балтск. у., Чернянск. в., с. Тавиное, В. Т. 8 стр., корп., Ст. 206 ч. 1, лиш. св. 1½ г., Исп. 31 мая 923.
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