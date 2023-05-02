Зяналиев Нафик Латыевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зяналиев
- Имя
- Нафик
- Отчество
- Латыевич
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15354. ЗЯНАЛИЕВ, НАФИК ЛАТЫЕВИЧ, 20 л. Гр. Глазовск. у., Ежевск. в., д. Моинской; — Н. С. 14 уч. Глазовск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 18 авг. 920.
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