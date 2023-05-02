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Власов Константин Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власов
Имя
Константин
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
27 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
1107. Власов Константин Васильевич, 31 г., Шахтинск. окр., Константиновск. р. и ст-цы. Сибирск. Крайсуд. Ст. 169, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 27/ѴІІІ—26.

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