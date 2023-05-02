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Гавриленко Иван Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гавриленко
Имя
Иван
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
19 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
1227. Гавриленко Иван Константинович, 24 л., Борисовск. окр., Лепельск. р., с. Григоровичей. В. Т. 5 стр. корп. Ст. ст. 6 П. В. П., 1 ч. 113 У. К., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 19/ѴІ—26.

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