Лостовский Осип
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лостовский
- Имя
- Осип
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88406. ЛОСТОВСКіЙ, ОСИПЪ (внѣбр.). К. Вилен. у., в. и д. Мицкунъ, 21 г., рд. т. же У., въ п. Безданахъ; — У. Чл. О. С., по Свенцян. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 12 Іюня 908. | 905 81761 1651 У. | 904 34181 1651 У.
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