Живаев Михаил Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиваев Михаил Федотович

Живаев Михаил Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Живаев
Имя
Михаил
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
13 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
3206. ЖИВАЕВ МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ, 25 л., Ардатовск. у., Атяшевск. в., с. Тарасово. Томск. Губсуд. Ст. ст. 113, 114, 116, лиш. св. 4 г. 11 м. 10 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 1З/ІѴ—24. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close