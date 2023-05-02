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Хмелевская Анна Осипова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хмелевская
Имя
Анна
Отчество
Осипова
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
Источник
Скан
Оригинальная запись
140823. ХМЕЛЕВСКАЯ, АННА ОСИПОВА. К. Трокск. у., Жосельск. в., д. Зеленаго Рога, 55 л., рд. т. же у. и в., въ д. Буйвунахъ; — Виленск. О. С. 17 Сент. 909, 12, 13, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Окт. 909.

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