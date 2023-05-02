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Голембевская Елена Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голембевская
Имя
Елена
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46116. ГОЛЕМБЕВСКАЯ, ЕЛЕНА ИВАнова. К. Цѣханов. у., гм. Грудускъ, 18 л., рд. Млавск. у., гм. Дембскъ, д. Шидлово; — Плоцк. О. С., 169 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 8 Іюня 905.

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