Горонженко Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горонженко
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46210. ГОРОНЖЕНКО, ГРИГОРІЙ ИВАновъ. К. Валуйск. у., Казинск. в., с. Ново-Петровки, 57 л.; — З. Н. 1 уч. Валуйск. у., 1 и 4 п. 13, 154 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.