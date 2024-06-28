Горонженко Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоронженко Григорий Иванов

Горонженко Григорий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горонженко
Имя
Григорий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
25 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
46210. ГОРОНЖЕНКО, ГРИГОРІЙ ИВАновъ. К. Валуйск. у., Казинск. в., с. Ново-Петровки, 57 л.; — З. Н. 1 уч. Валуйск. у., 1 и 4 п. 13, 154 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close