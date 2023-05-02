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Сандлер Яков-Исаак Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сандлер
Имя
Яков-Исаак
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
28505. САНДЛЕР, ЯКОВ-ИСААК БОРИСОВИЧ, 27 л. Гр. г. Фастова; — Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 1 г., с зач. 3 м. и 6 д. пр. з. Исп. 15 окт. 920.

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