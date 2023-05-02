Адрианов Алексей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адрианов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44715. АДРІАНОВЪ, АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬевъ. Мщ. г. Екатеринодара, 45 л.; — М. С. 3 уч. Темрюкск. окр., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Іюня 905.
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