Членов Федор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧленов Федор Михайлов

Членов Федор Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Членов
Имя
Федор
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
Источник
Скан
Оригинальная запись
141286. ЧЛЕНОВЪ, ФЕДОРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Самарск. у., в. и с. Зубовки, 35 л.; — Самарск. О. С. 19 Марта 909, 4 п. 134, 135, 149 и 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 28 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close