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Монахов Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Монахов
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
18 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
26861. МОНАХОВ, МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 27 л. Гр. Тарусск. у., Сашкинск. в., д. Сорокветова; — Н. С. Бауманск. р. Вознесенск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 18 мая 920.

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