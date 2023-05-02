Нестерович Андрей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нестерович
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 312
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28023. НЕСТЕРОВИЧЪ, АНДРЕЙ ПЕТРОВЪ (онъ же Нестеровъ). Лиш. ос пр. изъ мщ. г. Витебска, 39 л.; — СПБ. С. П., 114, 9, 13 и 1 ч. 312 У. и 440 и 2 п. 443 ст. § ІѴ У. о сс., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 16156. одиночн. заключ. 25 дн. и каторж. раб. 7 л. Исп. 27 Іюня 908. | 900 100899 1682 У. | 97 12214 170 и 177 М. | 99 5122 169 М. | 96 12102 172 М.
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