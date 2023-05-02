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Мортяхина Екатерина Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мортяхина
Имя
Екатерина
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
26927. МОРТЯХИНА, ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 45 л. Гр. Симбирск. у., Подкуровск. в., с. Солдатской Ташлы; — Н. С. 1 уч. Мелекесск. у. Кража, лиш. св. 5 л., в т. ч. 3 г. условно, по амн. от нак. освоб.

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