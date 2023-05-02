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Казмирчук Прохор Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казмирчук
Имя
Прохор
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4128. КАЗМИРЧУК ПРОХОР ПЕТРОВИЧ, 28 л., Киевск. г., Переяславск. у., Хоцковск. в. и с. Северо-Кавказск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 4/ХІІ—24. 

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